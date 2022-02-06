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Водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции

Марина Крижановская
08:45 06.02.2022
По предварительным данным, предполагается, что бывший чиновник мог провалиться под лед.
Водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции
© Фото: МЧС РФ
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Продолжаются поиски пропавшего бывшего заместителя министра юстиции России Владимира Ялунина, уехавшего из дома на квадроцикле. Его местонахождение предположительно в Одинцовском районе Московской области. К поиску бывшего высокопоставленного чиновника уже подключились водолазы.

Ранее недалеко от села Козино, у церкви Троицы Живоначальной, были найдены следы от квадроцикла. Они вели к Москве-реке. Примерно в 200 метрах от дороги спасатели нашли большой разлом на льду. Выдвигаются версии, что Ялунин мог провалиться под лед. По сообщению Life, водолазам удалось обнаружить квадроцикл пропавшего экс-замминистра.

Немногим ранее, сообщалось, что 70-летний бывший заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин будто бы выехал на квадроцикле в поле и исчез. Мобильного телефона, уточняет пресса, у Ялунина при себе не было. Поиски бывшего замглавы Минюста якобы ведутся с 18 часов. В процессе осмотра территории вблизи села Козино будто бы был обнаружен разлом льда.

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