Актер Бен Стиллер восхитился выступлением россиянина Кондратюка на Олимпиаде

Американский актер Бен Стиллер оценил выступление российского фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине. Артист написал в Twitter, что россиянин «зажег».

And respect to the Russian skater who rocked out to the #JesusChristSuperstar program. #Olympics2022