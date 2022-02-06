Актер Бен Стиллер восхитился выступлением россиянина Кондратюка на Олимпиаде
Российский фигурист выступал с программой Иисус Христос - суперзвезда».
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Американский актер Бен Стиллер оценил выступление российского фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине. Артист написал в Twitter, что россиянин «зажег».
«Мое уважение российскому фигуристу, который зажег с программой "Иисус Христос - суперзвезда"», - написал Стиллер.
And respect to the Russian skater who rocked out to the #JesusChristSuperstar program. #Olympics2022— Ben Stiller (@RedHourBen) February 6, 2022
Ранее Кондратюк завоевал золото на чемпионате Европы в мужском одиночном катании в Таллине. Россиянин обошел итальянца Даниэля Грассля и латвийца Дениса Васильева.