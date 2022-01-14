Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию

Российский фигурист Марк Кондратюк завоевал золото на чемпионате Европы в мужском одиночном катании. Первенство проходит в Таллине.

По результатам двух программ наш соотечественник набрал 286,56 балла (99,06 балла за короткую программу и 187,50 за произвольную). Второе место - у представителя Италии Даниэля Грассля (274,48; 91,75 + 182,73), третьим стал спортсмен из Латвии Денис Васильев (272,08; 90,24 + 181,84).

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине, установив три новых рекорда мира. Второе и третье место в рамках данной дисциплине на ЧЕ также завоевали россияне - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.