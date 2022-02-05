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В результате схода снега на Сахалине погиб один человек

Марина Крижановская
07:48 05.02.2022
Приводятся обновленные данные о четырех пострадавших в результате схода снежной массы в Углегорском городском округе.
В результате схода снега на Сахалине погиб один человек
© Фото: МЧС РФ
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На Сахалине в городском округе Углегорский в субботу произошел сход снега. Сообщалось, что происшествие случилось в результате выполнения четырьмя рабочими работ по демонтажу трубы на реке Полтавка. Правительство Сахалинской области информировало о двух пострадавших - попавших под лавину рабочих, которых удалось быстро найти и достать.

Позднее Главное управление МЧС России по Сахалинской области предоставило информацию о нахождении под завалом четырех человек. Один из них погиб.

«На территории ООО "Солнцевский угольный разрез" Углегорского городского округа сегодня произошел сход снежной массы. Под завалом находились четыре человека. Два человека спаслись самостоятельно, одного человека горноспасатели и пожарное подразделение спасли. И, к сожалению, один человек погиб. Также тело погибшего было извлечено пожарными и спасателями. Для проведения аварийно-спасательных работ привлекались 70 человек и 12 единиц техники», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Сахалинской области Игорь Ямуков.

Ранее сообщалось об обрушении кровельного покрытия ангара в Тульской области. В поселке Спартак крыша местного сельскохозяйственного предприятия не выдержала тяжести снега. В результате обрушения пострадали два человека.

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