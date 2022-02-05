На Сахалине под завалом снега оказались два человека

В Углегорском районе Сахалинской области сошла снежная масса, под которой оказались два человека. Схождение снега произошло в результате выполнения четырьмя рабочими работ по демонтажу трубы на реке Полтавка. Сообщается, что происшествие случилось на территории «Солнцевского угольного разреза».

Отмечается, что на место происшествия выехала бригада Шахтерского военизированного горноспасательного пункта в количестве пяти человек и одной единицы техники и другие дежурные службы. Информацию приводит Центральное управление кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Сахалинской области. В спасательных работах участвует 51 человек и десять единиц техники. Благодаря оперативным действиям, как сообщает Правительство Сахалинской области, обоих попавших под лавину рабочих удалось быстро найти и достать. Один из рабочих госпитализирован. Уточняется, что жизни и здоровью остальных ничто не угрожает. В то же время, некоторые СМИ сообщают о гибели одного из рабочих.

Ранее на острове Сахалин десятки рыбаков оказались отрезанными от берега. Треснул лед, и любители зимней рыбалки были вынуждены прыгать через образовавшуюся трещину. Впоследствии они благополучно спаслись и оказались на суше.