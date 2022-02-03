В стране и мире В Тульской области под тяжестью снега обрушилась крыша ангара Марина Крижановская В результате обрушения пострадали два человека. © Видео: СУ СК по Тульской области © Фото: СУ СК по Тульской области Читайте нас на: В Тульской области произошло обрушение кровельного покрытия ангара. Сообщается, что в поселке Спартак крыша местного сельскохозяйственного предприятия не выдержала тяжести снега. Информируется о двух пострадавших, в тот момент находившихся внутри ангара. Следственное управление Следственного комитета по Тульской области сообщило, что 65-летняя женщина получила повреждения, отнесенные к тяжкому вреду здоровью. Второму пострадавшему - 33-летнему мужчине - причинен легкий вред здоровью. Сообщается, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда». Ранее были опубликованы кадры обрушения теплотрассы в Коврове. В результате было раздавлено несколько автомобилей. Сообщалось, что водитель самосвала, вывозившего снег с территории фабрики, забыл опустить кузов и снес часть теплотрассы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика