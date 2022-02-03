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В Тульской области под тяжестью снега обрушилась крыша ангара

Марина Крижановская
10:45 03.02.2022
В результате обрушения пострадали два человека.
© Видео: СУ СК по Тульской области © Фото: СУ СК по Тульской области
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В Тульской области произошло обрушение кровельного покрытия ангара. Сообщается, что в поселке Спартак крыша местного сельскохозяйственного предприятия не выдержала тяжести снега.

Информируется о двух пострадавших, в тот момент находившихся внутри ангара.

Следственное управление Следственного комитета по Тульской области сообщило, что 65-летняя женщина получила повреждения, отнесенные к тяжкому вреду здоровью. Второму пострадавшему - 33-летнему мужчине - причинен легкий вред здоровью.

Сообщается, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда».

Ранее были опубликованы кадры обрушения теплотрассы в Коврове. В результате было раздавлено несколько автомобилей. Сообщалось, что водитель самосвала, вывозившего снег с территории фабрики, забыл опустить кузов и снес часть теплотрассы.

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