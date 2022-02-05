Иркутские майнеры заявили о желании платить налоги

Добытчики криптовалют готовы заниматься своим делом легально и платить налоги, если государство предоставит для этого необходимые инструменты, заявил майнер из Иркутска.

«С приходом майнинга в регион у нас начали появляться самозанятые, уменьшилась безработица. И сейчас люди, с кем я общаюсь, не против платить налоги. Люди хотят зарабатывать. И они готовы легализоваться, им нужен только инструмент, чтобы легализоваться. Дайте людям работать, главное - дайте зарабатывать», - цитирует Алексея Котляревского RT.

По словам Алексея, в Иркутской области люди уходят в майнинг из-за невозможности увеличить свой заработок в других сферах. Он добавил, что в случае запрета майнинга и криптовалют пострадают, по его словам, прежде всего простые люди.

«У меня было двоякое мнение по поводу этого запрета. Если расценивать со стороны предпринимателя, то меня бы устроила, скажем, легализация этого направления. Если же смотреть с точки зрения обычного человека, который так зарабатывает, естественно, мне не понравилась бы эта новость. Для очень многих людей майнинг стал дополнительным заработком, а для кого-то это, может быть, и основной заработок», - подчеркнул житель Иркутска.

При этом, по мнению некоторых специалистов, майнинг может создавать существенные проблемы. В связи с тем, что большинство «частных» майнеров подключают свое оборудование к общей энергосети, часто возникают перебои с подачей электроэнергии, от чего страдают все люди, которые живут по соседству с «криптобизнесменами». Коме того, иногда перегрузки приводят не только к отключению энергии, но и к пожарам.

«Мы не против майнинга как такового, мы против того, чтобы отдельные люди из этой категории залезали в карман всем остальным. Мы против того, чтобы эти категории создавали проблемы, в том числе риск утраты жилья (возможно, единственного), для своих соседей. На сегодня выявлено 1213 домохозяйств, где нелегально ведется майнинг в Иркутской области. Это почти 10% от всех индивидуальных домохозяйств в Иркутской области», - сообщил гендиректор ОАО «Иркутскэнерго» Олег Причко.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил что полный запрет цифровой валюты невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок.

Напомним, правительство России подготовило «дорожную карту» по регулированию криптовалют.

За запрет оборота и майнинга криптовалюты выступает Банк России. Там считают, что распространение криптовалют, имеющих признаки финансовых пирамид, создает угрозы для благосостояния граждан и также могут создавать риски для суверенитета рубля.