Антонов сообщил, что к июлю США покинут еще 28 российских дипломатов

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что к 30 июня текущего года еще 28 российских дипломатов покинут США. Напомним, что, по словам посла, Соединенные Штаты угрожали арестами российским дипломатам, которым предписали покинуть государство до конца января.

«К 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены уехать из Соединенных Штатов Америки», - заявил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Также Анатолий Антонов упоминал, что не верит в готовность американцев разорвать все отношения с российской стороной. Однако дипломат отмечал, что Москва ожидает введения новых санкций США. Более того, говорит Антонов, сейчас идет лишь «ругань о том, кто сильнее и больнее ударит по России».