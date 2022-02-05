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Посол РФ в Вашингтоне: Москва ожидает введения новых санкций США

Елизавета Потейчук
21:40 05.02.2022
Анатолий Антонов упомянул, что в США есть полный консенсус в том, что нужны новые санкции против РФ.
Посол РФ в Вашингтоне: Москва ожидает введения новых санкций США
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ ожидает введения новых санкций США. По его словам, сейчас идет лишь «ругань о том, кто сильнее и больнее ударит по России».

«К сожалению, санкции, мы их ожидаем. Сегодня трудно сказать, какие они будут», - сказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Антонов также добавил, что в Вашингтоне есть общее согласие о необходимости новых ограничительных мер против российской стороны. Вопрос состоит только в объемах и временных сроках, отметил посол.

«Это печальная, конечно, история, каждый день мы наблюдаем дискуссии в Конгрессе. Есть полный консенсус в отношении того, что санкции нужны, вопрос лишь в их объеме и сроках», - подчеркнул Антонов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в арсенале российских властей имеются планы по противодействию санкциям Соединенных Штатов. Но все же он повторил, что российский истеблишмент продолжает призывать США «отказаться от нагнетания напряженности». Также напомним, что заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд назвала бессмысленным введение превентивных санкций против РФ.

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