Антонов сообщил об угрозах арестом дипломатам РФ, которым предписали покинуть США

Соединенные Штаты угрожали арестами российским дипломатам, которым предписали покинуть государство до конца января. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат назвал «настоящей высылкой» данные угрозы с американской стороны.

«Гонения против российских дипломатов продолжаются. Только что закончился период, когда 27 российских дипломатов были выдворены из США. Было сказано - вам рекомендовано, предписано покинуть США. И на наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение. Разве это не высылка наших дипломатов?», - сказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Антонов также добавил, что не верит в готовность американцев разорвать все отношения с российской стороной.

«Честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения», - подчеркнул посол.

Кроме того, Анатолий Антонов заявил, что РФ ожидает введения новых санкций США. По его словам, в Вашингтоне есть общее согласие о необходимости новых ограничительных мер против российской стороны.