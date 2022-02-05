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Антонов сообщил об угрозах арестом дипломатам РФ, которым предписали покинуть США

Елизавета Потейчук
21:59 05.02.2022
Российский дипломат также отметил, что не верит в готовность США обрушить все отношения с Москвой.
Антонов сообщил об угрозах арестом дипломатам РФ, которым предписали покинуть США
© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com
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Соединенные Штаты угрожали арестами российским дипломатам, которым предписали покинуть государство до конца января. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Дипломат назвал «настоящей высылкой» данные угрозы с американской стороны.

«Гонения против российских дипломатов продолжаются. Только что закончился период, когда 27 российских дипломатов были выдворены из США. Было сказано - вам рекомендовано, предписано покинуть США. И на наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение. Разве это не высылка наших дипломатов?», - сказал Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Антонов также добавил, что не верит в готовность американцев разорвать все отношения с российской стороной.

«Честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения», - подчеркнул посол.

Кроме того, Анатолий Антонов заявил, что РФ ожидает введения новых санкций США. По его словам, в Вашингтоне есть общее согласие о необходимости новых ограничительных мер против российской стороны.

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