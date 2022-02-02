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Песков заявил о наличии у России плана по противодействию санкциям США

Марина Крижановская
13:21 02.02.2022
Он добавил, что Россия «последовательно призывает США отказаться от провокационных действий».
Песков заявил о наличии у России плана по противодействию санкциям США
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в арсенале российских властей имеются планы по противодействию санкциям Соединенных Штатов. Он отметил, что поведение американской стороны в отношении санкций «абсолютно непредсказуемо».

«В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо. США сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане. Планы есть. Планы по хеджированию рисков, по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий», - сообщил журналистам пресс-секретарь Путина.

Однако он повторил, что российский истеблишмент продолжает призывать США «отказаться от нагнетания напряженности».

«Но еще раз повторяю, мы последовательно призываем США отказаться от провокационных действий и отказаться от нагнетания напряженности на европейском континенте», - заявил Песков.

Также пресс-секретарь российского президента прокомментировал журналистам слова Владимира Путина о предложениях России по гарантиям безопасности. Он сказал, что из слов президента следует выделить три основных тезиса.

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