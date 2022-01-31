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Нуланд назвала бессмысленным введение превентивных санкций против РФ

Анна Берестовая
04:50 31.01.2022
Власти США не увидели смысла в введении превентивных антироссийских санкций.
Нуланд назвала бессмысленным введение превентивных санкций против РФ
© Фото: Rod Lamkey - CNP globallookpress
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Американские власти не видят смысла во введении превентивных санкций против России. Соответствующее заявление сделала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, политика «сдерживания» является более эффективной в том случае, если точно не известно, что конкретно Соединенные Штаты планируют делать. При этом Нуланд указала, что возможные санкции против РФ могут выражаться в виде экономических мер, в частности мер против российских элит и экспортного контроля.

«Если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий», - цитирует замгоссекретаря США РИА Новости.

Как добавила Нуладн, разрабатываемые американской стороной санкции призваны «нанести мощный удар» по России в случае из применения.

Ранее в западной прессе заговорили о том, что антироссийские санкции, подготовленные США на случай якобы возможной эскалации ситуации на Украине, могут нести угрозу всей мировой финансовой системе. По словам ряда экспертов, ранее никто не совершал попыток ввести столь обширные меры против настолько крупной экономики.

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