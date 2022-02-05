Зампостпреда РФ при ООН призвал власти США отреагировать на обстрелы Донецка

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание США на обстрелы Донецка со стороны Украины. Он подчеркнул, что Украина нарушает Минские договоренности.

«В то время как Запад продолжает шумиху вокруг мнимых планов России напасть на Украину, украинская армия открыто продолжает привычные обстрелы жилых районов, убивать и калечить мирных жителей, нагло нарушая минские соглашения. Где реакция постпреда США при ООН», - сообщил Полянский в своем Twitter.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Соединенные Штаты и Североатлантический альянс прекратить в незамедлительном порядке снабжение военным вооружением украинских властей. Российский дипломат отметила нарушение с июля 2020 года режима прекращения огня. Кроме того, по мнению представителя МИД ДНР, поставки вооружения украинским властям только усугубят ситуацию на юго-востоке страны и приведут к новым обстрелам этих территорий.