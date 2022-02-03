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Представитель МИД ДНР заявила, что новые обстрелы Донбасса будут вызваны поставками оружия

Марина Крижановская
07:07 03.02.2022
Поставки вооружения украинским властям только усугубят ситуацию на Юго-Востоке страны и приведут к новым обстрелам этих территорий.
Представитель МИД ДНР заявила, что новые обстрелы Донбасса будут вызваны поставками оружия
© Фото: ТРК "Звезда"
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Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что обстрел республик Донбасса вызван в том числе и поставками любого вооружения Украине со стороны западных партнеров.

«Очевиден вывод: поставка любого вооружения украинским властям приводит к новым обстрелам Донбасса», - сообщила Никонорова в интервью РИА Новости.

Немного ранее, посольство России в Соединенных Штатах заявило, что «поставки американского оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы Юго-Востока страны». Российская сторона видит решение проблемы между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса в выполнении Минских соглашений.

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