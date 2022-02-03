Представитель МИД ДНР заявила, что новые обстрелы Донбасса будут вызваны поставками оружия

Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что обстрел республик Донбасса вызван в том числе и поставками любого вооружения Украине со стороны западных партнеров.

«Очевиден вывод: поставка любого вооружения украинским властям приводит к новым обстрелам Донбасса», - сообщила Никонорова в интервью РИА Новости.

Немного ранее, посольство России в Соединенных Штатах заявило, что «поставки американского оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы Юго-Востока страны». Российская сторона видит решение проблемы между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса в выполнении Минских соглашений.