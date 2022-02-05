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На Дальнем Востоке проводят внеочередную перепись амурских тигров

Денис Ивлев
Елизавета Потейчук
18:31 05.02.2022
Амурский тигр оказался на грани исчезновения больше десяти лет назад зачастую из-за лесных пожаров и браконьерства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Приморье ученые рискуют на каждом шагу, ведь вынуждены находиться в охотничьих угодьях амурского тигра. Так, в русле замерзшей реки нашли свежие следы хозяина тайги - хищник шел за добычей.

«Взрослая особь, это самец. Сейчас мы уже зафиксировали след. Как только смартфон окажется в зоне доступа сети, след появится на электронной интерактивной общей карте», - пояснил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

На тропе также установили фото- и видеоловушки, которые тоже нужно периодически проверять, ведь тигр может попасть в кадр. По записям распознается каждая особь, присваивается порядковый номер или даже имя. Перепись амурских тигров проводится раз в 10 лет. Согласно плану, следующий подсчет должен был начаться только через три года. Однако сейчас пришлось начать раньше, ибо тайгу настигла эпидемия африканской чумы свиней. В результате этого резко сократилось число диких кабанов, входящих в рацион питания тигров.

«Мы должны понять, как распределяются тигры по территории в отсутствии основного вида своего питания, кабана. И мы уже видим, что в тех районах, где раньше не было тигра, безлесные районы, появляется тигр. Мы это связываем с его специализацией на косуль, ищет то место, где достаточно много изюбря», - добавил Арамилев.

Учет проводится именно зимой, так как для работы нужен снег, на котором искать следы намного легче. Если идти по следу тигра, всегда существует вероятность встретить хищника. В связи с этим каждому специалисту, занимающемуся учетом, выдается фальшфейер, который позволит в случае опасности отпугнуть зверя.

Сплошной учет амурских тигров охватывает всего четыре территории их обитания: Приморье, Хабаровский край, Амурская и Еврейская автономная области. Амурский тигр оказался на грани исчезновения больше десяти лет назад зачастую из-за лесных пожаров и браконьерства. Но благодаря госпрограмме и личному вниманию к проблеме президента, численность тигра увеличилась вдвое, с трехсот до шестисот особей.

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