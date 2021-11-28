Амурского тигра убили в тайге в Приморье

Туша краснокнижного амурского тигра была найдена в лесу 30 км от села Глубинное Красноармейского района Приморья. По предварительным данным, самец погиб в результате огнестрельного ранения. Полицейские возбудили уголовное дело о незаконной добыче особо ценных диких животных.

Полиция уточняет обстоятельства гибели животного и причастных к инциденту граждан, сообщили в ведомстве.

Наказание по статье предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет, а также штраф в размере до миллиона рублей.

Амурский тигр включен в Международную Красную книгу и находится на грани исчезновения.