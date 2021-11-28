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Амурского тигра убили в тайге в Приморье

Светлана Иванова
10:36 28.11.2021
Полиция возбудила уголовное дело о незаконной добыче особо ценных диких животных.
Амурского тигра убили в тайге в Приморье
© Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
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Туша краснокнижного амурского тигра была найдена в лесу 30 км от села Глубинное Красноармейского района Приморья. По предварительным данным, самец погиб в результате огнестрельного ранения. Полицейские возбудили уголовное дело о незаконной добыче особо ценных диких животных.

Полиция уточняет обстоятельства гибели животного и причастных к инциденту граждан, сообщили в ведомстве.

Наказание по статье предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет, а также штраф в размере до миллиона рублей.

Амурский тигр включен в Международную Красную книгу и находится на грани исчезновения.

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Амурского тигра убили в тайге в Приморье
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