Лениво мычащий в присутствии добычи амурский тигр попал на камеру в Приморье

Автоматическая лесная камера, установленная инициативными туристами в приморском национальном парке «Земля леопарда», сумела поймать множество любопытным кадров звериной жизни с начала съемки. Фотоловушка была установлена под руководством гида в долине реки Нарва и с тех пор наблюдала за местной фауной, не переставая.

Некоторые запечатленные моменты поведения обитателей заповедника удивили не только туристов, но и специалистов «Земли леопарда». К примеру, на видео оказался крайне необычный «разговор» амурского тигра с пятнистыми оленями.

Хищный зверь явно не собирался набрасываться на находящуюся поблизости добычу и выглядел крайне отрешенно, что говорит о том, что тигр не был голоден. Тем не менее животное не могло оставить тревожный олений крик без внимания и лениво ответило на него мычанием, при котором даже не открылась пасть.

Видео с сытым и не спокойным хищником было размещено на YouTube-канале нацпарка. Помимо уникальной «беседы» двух видов, находящихся на разных ступенях пищевой цепи, в объектив за несколько месяцев съемки попал табун кабанов, грациозная косуля, осторожные лисица и выдра и еще много интересного.