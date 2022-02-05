Два Ту-22М3 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздухе над Белоруссией

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. В ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Продолжительность полета составила около четырех часов. Все поставленные задачи выполнены полностью. После патрулирования дальние бомбардировщики вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации.

Совместное патрулирование границ Союзного государства, в том числе с привлечением дальних бомбардировщиков Ту-22М3, проводится регулярно. Также на территории Белоруссии открыт единый центр подготовки специалистов ВВС. Все это часть подготовленной министрами обороны двух стран военной доктрины, направленной на укрепление стратегического партнерства.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов