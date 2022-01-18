Нейтрализация угроз и отражение агрессии: о чем говорил Фомин на брифинге для военных атташе

Кто бы мог представить, что погрузка военной техники на платформы в Хабаровске и подготовка полигонов в Белоруссии - процессы взаимосвязанные. Сегодня 98 военных атташе, аккредитованных в России, в том числе - из 16 стран НАТО, на брифинге в Москве узнали, что именно их связывает.

Заместитель министра обороны Александр Фомин, представлявший Россию на недавних переговорах по гарантиям безопасности в Брюсселе и Вене, встречу начинает с пожеланий мира всем присутствующим. И сразу переходит к главному - анонсу первых в этом году российско-белорусских учений.

«Цель учения - отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства», - сказал Фомин.

Грядущая проверка сил реагирования Союзного государства, о которой в конце минувшего года на переговорах в Москве договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко, намечена уже на следующий месяц.

«Планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы Союзного государства в воздушном пространстве. В том числе - в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», - добавил замминистра.

В Белоруссию из России направят 12 истребителей Су-35, два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и один ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С». Наши летчики и зенитчики вместе работают с прошлого года. Совместное патрулирование границ Союзного государства, в том числе с привлечением дальних бомбардировщиков Ту-22М3, проводится регулярно. Также на территории Белоруссии открыт единый центр подготовки специалистов ВВС. Все это часть подготовленной министрами обороны двух стран военной доктрины, направленной на укрепление стратегического партнерства.

«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства», - отметил Фомин.

Помимо передислокации участникам проверки на первом этапе, в том числе подразделениям Восточного военного округа, предстоит отработка отдельных элементов на своих полигонах.

Второй этап проверки - это непосредственно учения «Союзная решимость - 2022». Они стартуют с 10 февраля и пройдут на пяти белорусских полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Российской же армии предстоит еще проверить возможности всей транспортной инфраструктуры. Александр Фомин особенно подчеркнул, что международные договоренности по численности совместной группировки войск будут четко соблюдены.

«Численность участников учения, а также количество основных систем вооружения подпадающих под действия Венского документа 2011 года не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», - отметил замминистра.

Передовые подразделения Вооруженных сил России уже прибыли в Белоруссию для участия в предстоящих маневрах. Кадры встречи эшелона с техникой и личным составом публикует белорусское Минобороны. Подготовка к учениям проходит в республике и на высшем уровне. С руководством оборонного ведомства страны совещание провел Александр Лукашенко, а на брифинге для иностранных военных атташе в Минске особенно подчеркнуто, насколько напряженная обстановка складывается в последние месяцы на западных рубежах Белоруссии.

Главная задача предстоящих учений, которые завершатся 20 февраля, повысить уровень взаимодействия подразделений России и Белоруссии в кризисных ситуациях и подтвердить готовность Вооруженных сил Союзного государства к обеспечению безопасности совместных рубежей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов