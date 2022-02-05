«Речь идет об истерии»: эксперт об ошибочном сообщении Bloomberg о «вторжении РФ на Украину»

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал ситуацию с публикацией материала агентством Bloomberg с заголовком о «вторжении России на Украину». В беседе со «Звездой» эксперт подчеркнул, что средства массовой информации стран Запада, «накачивая друг друга, уже сходят с ума».

«Речь идет об истерии. И это, конечно, инцидент исполнителя, когда люди настолько убеждают друг друга и себя в том, что акт агрессии уже совершен. Это распространенный психологический эффект. К сожалению, он свидетельствует о некотором душевном нездоровье. С чем можно Bloomberg и поздравить», - заявил Мухин.

Напомним, что агентство вскоре извинилось за публикацию материала и удалило его. Кроме того, Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после ошибочной публикации термин «фейк-ньюс» может быть заменен на Bloomberg-news.