Песков: публикация Bloomberg демонстрирует опасность агрессивных заявлений Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американское агентство Bloomberg, опубликовав материал под заголовком о «вторжении» России на Украину, тем самым продемонстрировало опасность агрессивных действий западных столиц и Соединенных Штатов. Он отметил, что такие действия могут привести к непоправимым последствиям.

«Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц», - сообщил Песков в интервью РИА Новости.

Также представитель Кремля заявил, что налицо показана вся «атмосфера чрезвычайной напряженности», сложившаяся благодаря действиям европейских партнеров.

«Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Немногим ранее Дмитрий Песков говорил, что публикации о планах «вторжения» России на Украину выходят в США не в первый раз, но за этим так ничего не следовало. Позже агентство США Bloomberg опубликовало материал под заголовком о «вторжении» России на Украину, затем признало ошибку и удалило публикацию.