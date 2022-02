В стране и мире Песков прокомментировал публикации американских СМИ о планах «вторжения» РФ на Украину Алиса Кононенко Ранее издания The New York Times и The Washington Post сообщили, что Россия якобы готовит сфабрикованный инфоповод для предлога «напасть» на Украину. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Публикации о планах «вторжения» России на Украину выходят в США не в первый раз, но за этим так ничего не следовало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило», - цитирует Пескова ТАСС. Ранее газета The New York Times со ссылками на анонимных представителей администрации США опубликовала материал, в котором говорится, что РФ якобы готовила сфабрикованную видеозапись о нападении украинских военных на мирных жителей на территории России или ДНР и ЛНР, чтобы создать «предлог для вторжения на Украину». Аналогичный бездоказательный материал был также опубликован в издании The Washington Post. Ранее военнослужащий ВСУ заявил корреспонденту телеканала CNN о том, что Киев нарушает Минские договоренности, в частности, запрет на применение тяжелого вооружения на линии соприкосновения в Донбассе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика