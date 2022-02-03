Песков прокомментировал публикации американских СМИ о планах «вторжения» РФ на Украину

Публикации о планах «вторжения» России на Украину выходят в США не в первый раз, но за этим так ничего не следовало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило», - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее газета The New York Times со ссылками на анонимных представителей администрации США опубликовала материал, в котором говорится, что РФ якобы готовила сфабрикованную видеозапись о нападении украинских военных на мирных жителей на территории России или ДНР и ЛНР, чтобы создать «предлог для вторжения на Украину».

Аналогичный бездоказательный материал был также опубликован в издании The Washington Post.

Ранее военнослужащий ВСУ заявил корреспонденту телеканала CNN о том, что Киев нарушает Минские договоренности, в частности, запрет на применение тяжелого вооружения на линии соприкосновения в Донбассе.