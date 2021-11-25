В Минобороны сообщили о выходе на орбиту разгонного блока «Фрегат» с военным аппаратом

Запущенная с космодрома Плесецк ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.



«Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 04 часа 18 минут мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б"», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что запуск ракеты «Союз-2.1б» был осуществлен 25 ноября в 04:09 (по московскому времени) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил РФ с космодрома Плесецк в Архангельской области.



Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с рабочей поездкой космодром Плесецк. Его сопровождали замминистры обороны РФ Тимур Иванов и Алексей Криворучко.

Глава российского военного ведомства проверил ход модернизации монтажно-испытательного корпуса космодрома, где собирается и испытывается тяжелый ракетоноситель «Ангара-А5».

Материал подготовили: Кира Карон, Игорь Крондо