Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Минобороны сообщили о выходе на орбиту разгонного блока «Фрегат» с военным аппаратом

07:03 25.11.2021
В военном ведомстве отметили, что вывод космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» займет несколько часов.
В Минобороны сообщили о выходе на орбиту разгонного блока «Фрегат» с военным аппаратом
© Фото: roscosmos.ru
Читайте нас на:

Запущенная с космодрома Плесецк ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.


«Космическая головная часть ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время - 04 часа 18 минут мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б"», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что запуск ракеты «Союз-2.1б»  был осуществлен 25 ноября в 04:09 (по московскому времени) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил РФ с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с рабочей поездкой космодром Плесецк. Его сопровождали замминистры обороны РФ Тимур Иванов и Алексей Криворучко.

Глава российского военного ведомства проверил ход модернизации монтажно-испытательного корпуса космодрома, где собирается и испытывается тяжелый ракетоноситель «Ангара-А5».

Материал подготовили: Кира Карон, Игорь Крондо

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:42 В стране и мире
СМИ: десять человек пострадали при задымлении на шахте в Кемеровской области
05:51 В стране и мире
Врач Байдена заявил, что удаленный у президента полип оказался потенциально предраковым
05:11 Армия
Видео
Авиаполк ЦВО передал три тонны кислорода больницам Челябинской области
03:58 В стране и мире
СМИ: сенаторы США предложили выделить Украине 50 миллионов долларов военной помощи
02:17 В стране и мире
Более 30 человек погибли при крушении лодки у берегов Франции
Популярное
Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах 16 декабря
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Тренер пловчихи Симоновой раскрыл подробности задержания в Пулково
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
Тренер «Наполи» не стал пожимать руку тренеру «Спартака» после поражения
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.