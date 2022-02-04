МИД Польши не исключает дальнейшее усиление военного присутствия США в стране

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу заявил, что не исключено дальнейшее усиление военного присутствия США в Восточной Европе.

«Этого не нужно исключать, а наоборот. Вся стратегия Североатлантического пакта ведет к тому, что сдерживание и оборона должны иметь симметричный характер. Иначе это не имело бы смысла», - заявил Рау, как сообщает РИА Новости.

Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в среду сообщил о планах в ближайшее время перебросить дополнительные воинские подразделения в Румынию, Польшу и Германию. Как отметил пресс-секретарь американского военного ведомства в качестве подкрепления в Европу вскоре будут переброшены около двух тысяч военных США.

Ранее премьер-министр Польши сообщил о том, что к ним будут переброшены 1,7 тысячи американских солдат в ответ на эскалацию напряженности на Украине.