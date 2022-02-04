Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД Польши не исключает дальнейшее усиление военного присутствия США в стране

Игнат Далакян
20:29 04.02.2022
Министр иностранных дел Польши заявил о том, что не исключается возможность дальнейшего усиления военного присутствия США в Восточной Европе.
МИД Польши не исключает дальнейшее усиление военного присутствия США в стране
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу заявил, что не исключено дальнейшее усиление военного присутствия США в Восточной Европе.

«Этого не нужно исключать, а наоборот. Вся стратегия Североатлантического пакта ведет к тому, что сдерживание и оборона должны иметь симметричный характер. Иначе это не имело бы смысла», - заявил Рау, как сообщает РИА Новости.

Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в среду сообщил о планах в ближайшее время перебросить дополнительные воинские подразделения в Румынию, Польшу и Германию. Как отметил пресс-секретарь американского военного ведомства в качестве подкрепления в Европу вскоре будут переброшены около двух тысяч военных США.

Ранее премьер-министр Польши сообщил о том, что к ним будут переброшены 1,7 тысячи американских солдат в ответ на эскалацию напряженности на Украине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.