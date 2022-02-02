В Пентагоне сообщили о плане США перебросить дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию

В Пентагоне сообщили о планах в ближайшее время перебросить дополнительные воинские подразделения в Румынию, Польшу и Германию. Как отметил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, в качестве подкрепления в Европу вскоре будут переброшены около двух тысяч военных США.

«Президент Байден ясно дал понять, что США отреагируют на растущую угрозу для безопасности и стабильности Европы. Наша приверженность 5-й статье (Североатлантического договора. - Прим. ред.) НАТО и коллективной безопасности остается непоколебимой. В рамках этих обязательств и с целью подготовки к ряду неожиданных ситуаций США вскоре перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», - цитирует ТАСС слова Кирби.

Ранее Джон Кирби заявлял, что Соединенные Штаты с партнерами по НАТО проводили обсуждение возможности переброски войск США в Европу. Как отметил представитель американского военного ведомства, ВС США могут быть размещены на территории европейских членов Североатлантического альянса не в рамках механизмов самого НАТО, но в контексте двухсторонних договоренностей с отдельными государствами.