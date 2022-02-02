Моравецкий: США перебросят в Польшу 1,7 тысячи своих солдат

Вашингтон собирается перебросить в Польшу около 1,7 тысячи американских солдат в ответ на эскалацию напряженности на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook.

Моравецкий написал, что с самого начала открыто выступает против якобы «всех проявлений агрессии и террора» со стороны России и поднимает этот вопрос на международной арене. Премьер Польши считает это «жестом солидарности» и «еще одним важным символом объединения и сотрудничества демократических стран» со стороны США.

Ранее в Пентагоне рассказали об обсуждении возможности переброски войск США в Европу с союзниками в НАТО. Пресс-секретарь ведомства уточнил, что страны пока не пришли к определенному решению.