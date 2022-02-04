Джонсон и Шольц согласились с важностью продолжения диалога с РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам беседы по ситуации на Украине пришли к согласию о важности диалога с Россией.

«Лидеры согласились с важностью диалога с Россией. Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности», - цитирует РИА Новости сообщение Даунинг-стрит по итогам разговора.

Как утверждается в сообщении, Шольц и Джонсон договорились продолжать совместную работу с другими международными партнерами над пакетом санкций. При этом британский премьер заявил, что данные санкции должны быть готовы и вступить в силу незамедлительно в случае якобы дальнейшего «вторжения на Украину».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о том, что кризис, сложившийся вокруг Украины, еще можно решить дипломатическим путем. Напомним, что до этого Джонсон прилетал на Украину с визитом для обсуждения вопросов безопасности и военно-технического сотрудничества.