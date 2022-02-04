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Жительница Ашукино раскрыла детали строительства школы, у которой рухнула кровля

Елизавета Потейчук
18:31 04.02.2022
По словам Ирины, строительство котельной учебного заведения проходило без документов.
© Видео: ТРК "Звезда", прокуратура Московской области © Фото: ТРК "Звезда"
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Жительница поселка Ашукино в Подмосковье по имени Ирина в беседе со «Звездой» рассказала о жизни местной школы до того, как внутри нее в актовом зале обрушилась крыша. По ее словам, здание учебного заведения строилось недобросовестно, а именно котельная школы строилась без документов.

«Они ее стали строить на нашей газовой трубе, рядом с электричеством, а это запрещено. Они хотели ввести теплотрассу здесь, я говорю: "Покажите чертежи". Чертежей нет, ничего нет», - сказала женщина.

Ирина также отметила, что школа стоит уже вторую зиму, ее построили быстро. Первую зиму здание стояло исправно. Кроме того, по словам жительницы, школа топилась углем.

«Они как-то начали с котлована, наверное, с зимы, где-то с ноября. Воду нам два раза перебивали, мы без воды сколько сидели... Они без чертежей копают и копают. Мы день без воды, два, я говорю: "Ну привезите нам какую-нибудь цистерну"», - добавила она.

Напомним, что в школе Ашукино рухнула крыша в актовом зале, предварительно, из-за скопившегося на ней снега. Обрушение произошло на площади 700 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. Позднее Пушкинской городской прокуратуре было поручено провести проверку по факту инцидента.

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