Прокуратура начала проверку после обрушения крыши в школе Подмосковья

Пушкинской городской прокуратуре поручили провести проверку из-за инцидента, связанного с обрушением крыши в школе поселка Ашукино. Отмечается, что в ходе проверки будет оценено соблюдение необходимых требований закона о несовершеннолетних, а также и действия должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья учеников.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - сообщила прокуратура Московской области в Telegram.

В региональном надзорном ведомстве уточнили, что на место ЧП выехал Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов по поручению прокурора Московской области.

Напомним, что в школе в подмосковном Ашукино обрушилась кровля в школе в актовом зале на площади 700 квадратных метров. По предварительной информации, крыша рухнула из-за скопившегося на ней снега. Также в экстренных службах отметили, что сведений о пострадавших нет.