В Подмосковье в актовом зале школы обрушилась крыша на площади 700 «квадратов»

В поселке Ашукино в Московской области обрушилась кровля в школе в актовом зале. По предварительной информации, крыша рухнула из-за скопившегося на ней снега. Также отмечается, что к моменту ЧП в школе не было детей, так как занятия уже кончились.

«В Ашукино обрушилась внутрь кровля актового зала школы на площади 700 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее в подмосковном Фрязине произошел масштабный пожар на мебельной фабрике на площади 7 000 квадратных метров. По словам корреспондента «Звезды», кровля у фабрики обрушилась, а ликвидацию возгорания осложняло то, что внутри производственного здания находились изделия из дерева.