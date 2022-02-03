Знаменосцами России на Олимпиаде стали хоккеист Шипачев и конькобежка Фаткуллина

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине флаг Олимпийского комитета России будут нести хоккеист, чемпион Олимпиады 2018 гола Вадим Шипачев и конькобежка, серебряный призер игр 2014 года Ольга Фаткуллина. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

«Для Ольги Фаткулиной Игры в Пекине станут третьими в карьере: в 2010 году она выступала в Ванкувере, а в 2014 завоевывала серебряную медаль на дистанции 500 метров в Сочи... Вадим Шипачев становился победителем олимпийского хоккейного турнира на Играх в Пхенчхане. Также он является чемпионом мира-2014 и неоднократным призером этих соревнований. В Пекине Вадим будет капитаном нашей сборной», - говорится в сообщении на сайте комитета.

Ранее в борной России по хоккею окончательно утвердили состав игроков для участия в Олимпийских играх в Пекине. В общей сложности тренерский штаб под руководством Алексея Жамнова вызвал в национальную команду 25 игроков и 6 запасных хоккеистов.