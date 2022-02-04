В РФ и КНР выразили озабоченность продвижением планов США по развитию глобальной ПРО

В Китае поддерживают выдвинутые российской стороной предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР о международных отношениях, принятом на саммите в Пекине в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай, текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Стороны выражают озабоченность продвижением планов США по развитию глобальной противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия в целях обезоруживающих ударов и решения других стратегических задач», - говорится в сообщении.

В принятом на саммите в Пекине заявлении также говорится, что выход США из ДРСМД влечет за собой рост напряженности и недоверия.

Сегодня перед открытием зимних Олимпийских игр в Пекине Путин встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Позднее глава Российского государства примет участие в церемонии открытия Олимпиады.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая в Кремле после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности.

По словам главы государства, в полученном от США и НАТО ответе не учитываются три ключевых требования Москвы. Среди них: недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года.