РФ и КНР призвали США не размещать ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе

Россия и Китай призвали США отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. РФ и КНР обратились к Соединенным Штатам, указав на возможность позитивно отреагировать на российскую инициативу.

Стороны отметили, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и сопряженные с этим действия увеличивают напряженность и недоверие на мировой арене.

«Стороны будут и дальше поддерживать контакты и укреплять координацию по данному вопросу», - говорится в опубликованном на сайте Кремля официальном заявлении.

В документе также подчеркивается, что РФ и КНР озабочены выходом США из ряда важных международных соглашений в сфере контроля над вооружениями и «продвижением планов США по развитию глобальной противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира».

Ранее Россия и Китай заявили о намерении противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран под любым предлогом. Заявление было опубликовано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.