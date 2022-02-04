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Путь легенды: как сложилась жизнь и судьба легенды советского спорта Всеволода Боброва

Егор Левин
Станислав Иващенко
11:32 04.02.2022
Всеволод Бобров был универсальным спортсменом: звание заслуженного мастера спорта ему присвоили сразу по трем дисциплинам - футбол, хоккей с мячом и хоккей с шайбой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Единственным спортсменом в истории, выступавшим и на летней, и на зимней Олимпиадах был советский футболист и хоккеист Всеволод Бобров. Причем, в обоих случаях он был еще и капитаном сборных. В 2022 году легендарному спортсмену исполнилось бы 100 лет. Именно его образ стал ключевым в картине Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин», которая рассказывает об историческом британском турне футболистов московского «Динамо» в 1945 году.

Боброва знал весь Советский Союз: молодой высокий офицер, участник Великой Отечественной войны, спортсмен, футболист и хоккеист. Он всегда собирал изумленные взгляды, пока шел пешком на очередную тренировку. Но даже тогда он не был известен одному человеку - своей будущей жене Елене. Сразу же после знакомства она поняла, каково находиться рядом с человеком, которого все считали великим.

Началась карьера Боброва случайно, когда он вышел на замену заболевшему опытному нападающему. Новичок Бобров тогда забил два гола и остался в основном составе. А первая спортивная слава пришла к нему сразу после Великой отечественной: в 1945 году его пригласили в «Динамо», чтобы посоревноваться с британцами в знаменитом турне.

Британцы скептически относились к спортсменам из совсем не футбольной страны. Приземлившись на туманном Альбионе, наши футболисты были настолько сконцентрированы на игре, что почти не разговаривали с журналистами. За это их прозвали «одиннадцатью молчаливыми мужчинами». В художественном фильме с одноименным названием также показан тот самый эпизод из аэропорта.

Тогда случился триумф, две победы советских футболистов и две ничьи. Нападающий Бобров отличился - забил 6 из 19 голов.

Культовая история легла в основу нового фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Вратарь Алексей Хомич, нападающие Николай Дементьев, Константин Бесков и, конечно, Всеволод Бобров. Что не имя - легенда отечественного спорта.

В самолете на Родину спортсмены везли велосипеды - подарки от Елизаветы II. Бобров дополнительно вез с собой чемоданчик с музыкальными пластинками - футболист и хоккеист очень любил слушать музыку.

Бобров был универсальным спортсменом. Звание заслуженного мастера спорта ему присвоили сразу по трем дисциплинам - футбол, хоккей с мячом и хоккей с шайбой. На старые коньки, которые достались ему от брата, Всеволод встал в 9 лет. Позже, в профессиональной карьере, у него появился фирменный финт - заброс шайбы из-за ворот. Будучи уже тренером, для отработки этого приема Бобров закрывал ворота щитом, а в одном углу вырезал отверстие, куда нужно было попасть хоккеистам. Тренерская карьера Боброва оказалась столь же успешной, как и игровая. Правила играть до последнего он придерживался всегда, в том числе и в качестве наставника.

Бобров любил проводить время на даче в Подмосковье. Там он планировал стратегии матчей, встречался с друзьями и часами мог эмоционально обсуждать прошедшие игры. В доме не осталось свободных от наград стен.

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