«Великому поколению победителей»: Алексей Пиманов о новой картине про легендарный матч «Динамо» - «Арсенал» 1945 года

«Динамо» вышел на вторую строчку в таблице Российской премьер-лиги, обыграв в домашнем футбольном матче тульский «Арсенал» со счетом 5-1. Игра состоялась в тот же день, что и 76 лет назад в Англии, но тогда «бело-голубые» разгромили другой «Арсенал» - лондонских родоначальников футбола.

На матче присутствовал и главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин, член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин и легенды команды - Юрий Семин и Николай Гонтарь. На экранах табло сменяют друг друга кадры кино и архивной хроники, звучат имена, которые знает каждый болельщик. Поддерживают команду и актеры, сыгравшие футболистов в основанном на реальных событиях фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин» режиссера Алексея Пиманова.

Матч «Динамо» - «Арсенал», прошедший в Лондоне, стал для советских игроков первой послевоенной игрой, которую они выиграли. После этого «динамовцев» пригласили в турне по Великобритании, играть с английскими клубами и лучшими командами. Родоначальники футбола тогда и не подозревали, как обращаются с мячом в Стране Советов.

Исполнители главных ролей в фильме об этом легендарном турне и сами отлично играют в футбол, все сцены на поле сняты без дублеров, атмосферу матчей восстанавливали с документальной точностью.

«Вратарь Хомич и тренер, которые находились за воротами, даже не знали, что наши футболисты забили гол. Не было видно ничего», - поделился исполнитель роли Леонида Соловьева Александр Коркунов.

«Динамовцы» дарили своим визави букеты цветов перед матчем и запомнились журналистам своей немногословностью. Возможно, это был языковой барьер, но именно благодаря этой детали, фильм и получил свое название.

«А что болтать - они приехали дело делать, они доказали это на футбольном поле», - заявил актер Дмитрий Белоцерковский, сыгравший в ленте форварда Константина Бескова.

Игра в Лондоне тогда завершилась со счетом 4-3 в пользу «Динамо» - англичанам не помог ни туман, ни ухищрения, на которые они пошли перед матчем.

«”Арсенал”, который чемпион Англии был в тот момент в том составе, в котором он был, он бы никогда не выиграл у “Динамо”. Они написали об этом открытым текстом в прессе. Это кино посвящаем великому поколению победителей. Актерам я сказал, что мы снимаем красивое кино про красивых людей», - рассказал президент медиахолдинга «Красная звезда» и режиссер картины Алексей Пиманов.

Вместе с актерами они не раз попадали в объективы камер, транслирующих игру уже современных российских «Динамо» и «Арсенала» на весь стадион - настоящий подарок для болельщиков, которые с удовольствием фотографировались с героями картины и пели вместе с ними ее главную песню. А матч против тульской команды закончился для «динамовцев» победой еще более убедительной, чем в исторической игре против лондонских канониров. Пусть и не в густом тумане, зато под ноябрьским снегопадом - со счетом 5-1.