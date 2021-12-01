Уникум-самоучка: исполнилось 99 лет со дня рождения легендарного Всеволода Боброва

Сегодня исполнилось 99 лет со дня рождения прославленного Всеволода Боброва. В честь легендарного игрока и тренера состоялся памятный футбольный матч. В нем приняли участие актеры, которые сыграли в фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин».

Человек, выигравший в 1956-ом году первое олимпийское хоккейное золото для нашей страны как игрок, был признан одним из величайших форвардов XX века. До эпохи Боброва в СССР играли в хоккей с мячом, а он стал одним из первых мастеров по сути новой игры, в которой решено было бросить вызов канадцам.

«Это талантище такого масштаба, что его невозможно было остановить, это как такой вихрь, тайфун, когда он набирал скорость и с шайбой из-за ворот вылетал - его невозможно было остановить. Это был грандиозный хоккеист, нападающий с широким маневром и четким хлестким броском», - рассказал двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Вячеслав Быков.

После завершения игровой карьеры Бобров стал не менее выдающимся тренером. В эпоху, когда золото Союза безраздельно принадлежало ЦСКА, он возглавил «Спартак», и привел команду к чемпионству. Вместе со сборной страны он дважды становился чемпионом мира. И именно Бобров, легенда номер 9, стоял на тренерском мостике «красной машины» в исторической суперсерии 72 года против канадцев.

«После первого перерыва он сказал: "Ребята, что вы суетитесь? Найдите свою игру и побыстрей играйте в пас. И вы посмотрите, что канадцы не будут успевать". Мы вышли, выполнили его установку, и у нас стало все получаться, мы первую игру выиграли», - вспомнил заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Борис Михайлов.

Всеволод Бобров - единственный игрок, который был капитаном олимпийской сборной СССР не только по хоккею, но и по футболу. Да и первая слава к нему пришла, как к выдающемуся мастеру игры именно с мячом.

В 1945 году, сразу после войны, игрока ЦДКА Боброва включили в состав «Динамо» для участия в британском турне. Бобров забил мяч в ворота «Челси» и трижды отличился в Кардиффе, когда «Динамо» победило со счетом 10-1. Еще два гола были забиты в ворота лондонского «Арсенала», которых динамовцы обыграли со счетом 4-3.

День рождения легенды решили отметить именно на футбольном поле. На него вышли артисты, которым удалось на экране воплотить образы футболистов московского «Динамо», обыгравших родоначальников футбола. На поле команду актеров вывел капитан - режиссер фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексей Пиманов. К матчам с британцами было приковано внимание всего мира. И все детали на экране воссозданы с документальной точностью. В игровых эпизодах участвовали сами актеры, все они отлично играют в футбол.

«Отбирали, прежде всего, хороших актеров, плюс умеющих очень хорошо играть в футбол. Долго мучились, но отобрали. Мы снимали футбол по настоящему, играли в исторической форме, ездили в ней на турниры. Актеры привыкали к бутсам, трусам и так далее, а когда начали снимать, то это была для них уже абсолютная органика», - рассказал режиссер, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

«Одиннадцать молчаливых мужчин» - кино не только про футбол, но и про тех людей, которые подарили праздник целой стране, и про то, через что им пришлось ради этого пройти.