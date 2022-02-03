Россия прекращает спутниковое и иное вещание Deutsche Welle

МИД РФ сообщил о прекращении вещания на территории России телеканала Deutsche Welle. Речь идет о спутниковом и ином вещании. Также сообщается о закрытии корреспондентского пункта канала в Москве и аннулировании аккредитации всех сотрудников российского бюро. Данные меры являются ответом на запрет вещания на территории Германии канала RT DE.

«В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер: закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании "Дойче Велле" в Российской Федерации... Аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро "Дойче Велле"», - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.

Также ведомство инициировало процедуру рассмотрения вопроса о признании канала выполняющим функции иностранного агента.

Ранее комиссия по надзору за СМИ в Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке. Решение обосновали отсутствием у канала лицензии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль весьма обеспокоен данной ситуацией. Он считает, что очевиден факт запрета вещания в Германии международному СМИ.