Участник драки в ОВД Петербурга отправлен под домашний арест

Василеостровский районный суд в Санкт-Петербурге удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для бывшего инспектора ДПС, который подрался с сотрудницей уголовного розыска в одной из дежурных частей города. Мужчина отправлен под домашний арест сроком до 1 апреля.

«Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.286 УК РФ, сроком по 01.04.2022», - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее мать инспектора ГИБДД, который оказался участником драки в одной из дежурных частей Санкт-Петербурга, отказалась комментировать конфликт сына с девушкой-оперативником. Кроме того, «Звезде» удалось запечатлеть кадры больницы, куда была госпитализирована сотрудница уголовного розыска, получившая перелом во время потасовки.