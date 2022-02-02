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Мать участника драки в ОВД Петербурга не стала комментировать конфликт

Елизавета Потейчук
16:26 02.02.2022
Кроме того, опубликованы кадры с места госпитализации получившей травму сотрудницы уголовного розыска в ходе драки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мать инспектора ГИБДД, который оказался участником драки в одной из дежурных частей Санкт-Петербурга, отказалась комментировать конфликт сына с сотрудницей уголовного розыска. Светлана в беседе со «Звездой» также отметила, что сына дома не оказалось.

«Я сейчас с вами не буду разговаривать, до свидания», - сказала женщина, закрыв дверь перед корреспондентом.

Кроме того, «Звезде» удалось запечатлеть кадры больницы, куда была госпитализирована сотрудница уголовного розыска, получившая перелом во время потасовки. Также опубликовано видео с территории 37-го отдела полиции, где и произошел инцидент.

Напомним, что конфликт между мужчиной и женщиной завязался после того, как инспектор ГИБДД потребовал у сотрудницы уголовного розыска удостоверение полицейского, ибо девушка находилась в здании с оружием. Однако сотрудница так и не показала удостоверение инспектору, разговаривая при этом с кем-то по телефону. Более того, после проведения служебной проверки в ГУ МВД по Санкт-Петербургу было принято решение уволить всех участников потасовки.

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