Опубликовано видео драки инспектора ДПС и сотрудницы угрозыска в Петербурге

В одной из дежурных частей Санкт-Петербурга произошел конфликт между сотрудником ГИБДД и сотрудницей уголовного розыска. Инспектор требовал у девушки удостоверение сотрудника полиции, так как она находилась в здании с оружием. При этом инспектор утверждал, что девушка оскорбляла его.

Видео с моментом конфликта оказалось в распоряжении «Звезды». Сотрудница так и не показала удостоверение инспектору, разговаривая при этом с кем-то по телефону. Спустя некоторое время девушка толкнула инспектора, что переросло в потасовку. По данным МВД, в ходе драки девушка получила перелом. В отношении инспектора было возбуждено уголовное дело.

В 2019 году полицейский и инспекторы ГИБДД устроили массовую драку в московском районе Братеево. Участниками конфликта стали сотрудники уголовного розыска, бывший и действующий сотрудники ДПС, а также участковый.