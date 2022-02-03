Песков назвал посягательством на свободу слова ситуацию с RT DE в Германии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль весьма обеспокоен ситуацией с вещанием RT DE в Германии. Он считает, что очевиден факт запрета вещания в Германии международному СМИ.

«Ситуация абсолютно очевидна. Российскому средству массовой информации, скорее международному средству массовой информации, запрещают вещание в Германии», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Стало известно, что 1 февраля Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов Федеративной Республики Германия официально запретила российскому телеканалу RT DE вещание в стране. Ведомство заявило, что у российского СМИ нет необходимого разрешения. После появилась информация, что RT DE Productions «обжалует в суде решение немецкого регулятора».

Также ранее уточнялось, что российское внешнеполитическое ведомство готовит ответные меры в отношении аккредитованных в России немецких СМИ, а также «интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ». В ведомстве отметили, что данное решение было принято, невзирая на то, что телеканал осуществлял свою деятельность на основании лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, выданной Сербией. Причем участницей конвенции является и сама ФРГ.