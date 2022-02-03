Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу заявил, что Белоруссия может рассчитывать на поддержку РФ в стремлении создать единое оборонное пространство

14:39 03.02.2022
Взаимодействие РФ и Белоруссии и стремление максимально оперативно и эффективно оказать помощь союзнику были наглядно продемонстрированы в ходе миротворческой операции в Казахстане, добавил глава военного ведомства РФ.
Шойгу заявил, что Белоруссия может рассчитывать на поддержку РФ в стремлении создать единое оборонное пространство
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Белоруссия может рассчитывать на твердую поддержку России в стремлении сформировать единое оборонное пространство в границах Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом республики Александром Лукашенко в Минске.

«В России высоко оценивают вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твердую поддержку», - сказал Шойгу, обращаясь к Лукашенко.

Министр отметил, что в стратегических учениях «Восток-2022» примут участие белорусские Вооруженные силы, в текущем году РФ и Белоруссия проведут более 20 совместных мероприятий.

Переброску войск в рамках совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость - 2022» министр назвал блестящей. Шойгу  проинспектирует их вместе с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Учения «Союзная решимость - 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Военным двух стран предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции. По условиям учений, Союзное государство подвергнется внешней агрессии. Военнослужащие отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму, отточат навыки по усилению госграницы, перекроют каналы «доставки оружия», найдут и обезвредят условных диверсантов.

В декабре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о планах пригласить иностранные воинские контингенты на стратегические учения «Восток-2022», которые пройдут в сентябре 2022 года.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:06 В стране и мире
Путин заявил о поездке на ОИ-2022 вместе с президентом Аргентины
12:18 В стране и мире
Видео
Лукашенко заявил о намерении закупить у РФ почти всю технику, участвующую в учениях «Союзная решимость - 2022»
11:12 В стране и мире
Видео
Началось прощание с Виктором Мережко
10:27 В стране и мире
Видео
Поезд под Калугой едва не сбил бригаду работников на пути
08:20 Армия
Видео
Экипаж тральщика «Магомед Гаджиев» отразил «воздушный удар» на Каспии
Популярное
Шойгу приехал на переговоры с Лукашенко
Путин рассказал о своих любимых видах спорта
Видео
Опубликовано видео драки инспектора ДПС и сотрудницы угрозыска в Петербурге
Видео
Представитель судовладельца сообщил, что затонувший в Зарубино краболов был технически исправен
Видео
Огромный разлом образовался на берегу Черного моря
Видео
Шойгу сообщил, что войска ВВО преодолели до 10 тысяч километров в ходе проверки сил РФ и Белоруссии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.