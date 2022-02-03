Шойгу заявил, что Белоруссия может рассчитывать на поддержку РФ в стремлении создать единое оборонное пространство

Белоруссия может рассчитывать на твердую поддержку России в стремлении сформировать единое оборонное пространство в границах Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом республики Александром Лукашенко в Минске.

«В России высоко оценивают вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твердую поддержку», - сказал Шойгу, обращаясь к Лукашенко.

Министр отметил, что в стратегических учениях «Восток-2022» примут участие белорусские Вооруженные силы, в текущем году РФ и Белоруссия проведут более 20 совместных мероприятий.

Переброску войск в рамках совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость - 2022» министр назвал блестящей. Шойгу проинспектирует их вместе с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Учения «Союзная решимость - 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Военным двух стран предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции. По условиям учений, Союзное государство подвергнется внешней агрессии. Военнослужащие отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму, отточат навыки по усилению госграницы, перекроют каналы «доставки оружия», найдут и обезвредят условных диверсантов.

В декабре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о планах пригласить иностранные воинские контингенты на стратегические учения «Восток-2022», которые пройдут в сентябре 2022 года.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов