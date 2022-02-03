Шойгу заявил, что переброска войск в рамках учений «Союзная решимость - 2022» прошла блестяще

Переброска войск в рамках совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость - 2022» прошла блестяще, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», - сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу прибыл сегодня в Минск. Глава российского военного ведомства также проинспектирует учения «Союзная решимость - 2022» вместе с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Кроме того, министр обороны РФ посетит Брест и побывает на территории комплекса «Брестская крепость-герой».

Учения «Союзная решимость - 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Военным двух стран предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции. По условиям учений, Союзное государство подвергнется внешней агрессии. Военнослужащие отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму, отточат навыки по усилению госграницы, перекроют каналы «доставки оружия», найдут и обезвредят условных диверсантов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов