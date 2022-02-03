Лукашенко заявил о намерении закупить у РФ почти всю технику, участвующую в учениях «Союзная решимость-2022»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022».

«Практически всю техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее», - сказал белорусский лидер на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Глава российского военного ведомства со своей стороны отметил, что переброска войск в рамках учений «Союзная решимость - 2022» прошла блестяще, есть даже возможности по дополнительному приему техники.

Шойгу вместе с белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует эти учения. Кроме того, министр обороны РФ посетит Брест и побывает на территории комплекса «Брестская крепость-герой».

На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе, который продлится до 9 февраля, будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории страны. На втором этапе, с 10 по 20 февраля, пройдут учения «Союзная решимость-2022».

Военным двух стран предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции. По условиям учений, Союзное государство подвергнется внешней агрессии. Военнослужащие отработают отражение внешней агрессии и противодействие терроризму, отточат навыки по усилению госграницы, перекроют каналы «доставки оружия», найдут и обезвредят условных диверсантов.