Поклонская приступит к работе в Россотрудничестве на следующей неделе
Бывший прокурор Крыма была назначена на должность замглавы ведомства указом президента Путина.
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Наталья Поклонская, назначенная на должность заместителя руководителя Россотрудничества, приступит к выполнению своих обязанностей на следующей неделе.
«Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества. С понедельника я уже буду на рабочем месте», - сказала Поклонская РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской от должности посла в Кабо-Верде. Также президент принял решение назначить Поклонскую заместителем руководителя Россотрудничества.