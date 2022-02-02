В стране и мире Президент РФ освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде и назначил замглавы Россотрудничества Елизавета Потейчук Владимир Путин принял решение назначить Поклонскую заместителем руководителя Россотрудничества после освобождения от должности посла. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской от должности посла в Кабо-Верде. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», - говорится в документе. При этом глава российского государства принял решение назначить Поклонскую заместителем руководителя Россотрудничества. Документ вступает в силу со дня подписания. «Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», - сказано в следующем указе. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что назначение Натальи Поклонской на пост посла России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика