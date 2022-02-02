Поклонская назвала свой приоритет на новой должности

Новый замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что после назначения на пост приоритетом для нее является защита прав соотечественников, в особенности на территории Украины. Кроме того, Поклонская заверила, что на новой должности будет исполнять свои обязанности во благо людей и Родины.

«В Россотрудничестве и на этой должности я буду стараться выполнять достойно свои обязанности во благо нашей Родины и во благо людей. Права соотечественников за рубежом, в частности на Украине, - это приоритетные направления», - сказала она в беседе с ТАСС.

Напомним, что согласно указу президента России Владимира Путина, Наталья Поклонская освобождена от должности посла в Кабо-Верде. Должность посла Поклонская получила в октябре 2021 года, и тогда она заявила, что новое назначение для нее - «новый этап в карьере и большая честь».