США настаивают на реализации всех пунктов Минских соглашений

Вашингтон настаивает на полной реализации Минских договоренностей, и продолжает считать их путем к миру в Донбассе, заявили в Госдепартаменте США.

«Мы призываем к полной реализации Минских соглашений всеми сторонами», - цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Глава пресс-службы Госдепа подчеркнул, что Вашингтон продолжает рассматривать Минские договоренности как план мирного урегулирования на юго-востоке Украины.

Ранее Нед Прайс заявил, что администрация США не выдвигает какие-либо условия для продолжения контактов с российской стороной по тематике безопасности.

Напомним, брифинг официального представителя госдепартамента США Неда Прайса состоялся 2 февраля. Во время мероприятия по внутренней системе громкой связи прозвучало указание покинуть здание, однако невзирая на это журналисты продолжили задавать свои вопросы Прайсу.