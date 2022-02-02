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Госдеп: США не выдвигают условий для продолжения диалога с РФ по вопросам безопасности

Елизавета Потейчук
23:10 02.02.2022
Прайс подчеркнул, что США продолжат принимать меры по «сдерживанию РФ» пока не увидит с ее стороны мер, которые были бы «направлены на деэскалацию ситуации на Украине».
Госдеп: США не выдвигают условий для продолжения диалога с РФ по вопросам безопасности
© Фото: Минобороны РФ
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Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что администрация США не выдвигает какие-либо условия для продолжения контактов с российской стороной по тематике безопасности. Он же добавил, что Америка продолжит принимать решения, нацеленные на «сдерживание» Москвы, пока не увидит со стороны России мер, которые были бы «направлены на стабилизацию продолжающегося кризиса вокруг Украины».

«Мы готовы делать это, не выдвигая каких-либо предварительных условий», - передает РИА Новости слова Прайса с брифинга.

Также, по словам Неда Прайса, обнародованные испанской газетой El Pais документы об ответе США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности являются подлинными. Президенту России Владимиру Путину передали ответ американской стороны на идеи о гарантиях безопасности в конце января. Российский лидер также указывал на то, что РФ «кинули и обманули» после обещаний не продвигать НАТО на восток.

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