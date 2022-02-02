Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Брифинг Госдепа США прервался из-за указания покинуть здание

Елизавета Потейчук
22:38 02.02.2022
Невзирая на это, Нед Прайс продолжил беседу с журналистами, не сходя с трибуны.
Брифинг Госдепа США прервался из-за указания покинуть здание
© Фото: Артур Габдрахманов Sputnik РИА Новости
Читайте нас на:

Брифинг официального представителя госдепартамента США Неда Прайса был прерван из-за указания покинуть помещение, переданного по внутренней системе громкой связи. Однако Прайс свою беседу с журналистами не остановил.

Оповещение о необходимости выйти наружу через ближайший выход было слышно во врем трансляции, передает РИА Новости. Все же журналисты, невзирая на это продолжили задавать свои вопросы Прайсу.

Кроме того, в ходе брифинга Госдеп США подтвердил подлинность документов об ответе России по гарантиям безопасности. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о выложенных испанской газетой El Pais на всеобщее обозрение текстах конфиденциальных ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложенные Россией гарантии безопасности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:38 В стране и мире
Брифинг Госдепа США прервался из-за указания покинуть здание
21:21 В стране и мире
Президент РФ освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде и назначил замглавы Россотрудничества
21:13 В стране и мире
В НАТО рассматривают вариант размещения дополнительных боевых групп на юго-востоке
20:10 В стране и мире
В МИД РФ рассказали об ответных мерах на запрет вещания RT DE в ФРГ
19:45 В стране и мире
Масляков пропустит первые игры нового сезона КВН из-за COVID-19
Популярное
Видео
Опубликовано видео драки инспектора ДПС и сотрудницы угрозыска в Петербурге
Видео
Представитель судовладельца сообщил, что затонувший в Зарубино краболов был технически исправен
Видео
Шойгу сообщил, что войска ВВО преодолели до 10 тысяч километров в ходе проверки сил РФ и Белоруссии
Видео
Огромный разлом образовался на берегу Черного моря
Попова заявила об утрате способности коронавируса проникать в легочную ткань
Видео
Артиллерийская «симфония» в горах Латакии: в САР прошли учения горно-штурмовых подразделений
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.