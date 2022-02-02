Брифинг Госдепа США прервался из-за указания покинуть здание

Брифинг официального представителя госдепартамента США Неда Прайса был прерван из-за указания покинуть помещение, переданного по внутренней системе громкой связи. Однако Прайс свою беседу с журналистами не остановил.

Оповещение о необходимости выйти наружу через ближайший выход было слышно во врем трансляции, передает РИА Новости. Все же журналисты, невзирая на это продолжили задавать свои вопросы Прайсу.

Кроме того, в ходе брифинга Госдеп США подтвердил подлинность документов об ответе России по гарантиям безопасности. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о выложенных испанской газетой El Pais на всеобщее обозрение текстах конфиденциальных ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложенные Россией гарантии безопасности.